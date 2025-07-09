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Норвезька біатлоністка виступатиме за збірну Данії

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 14:52
Норвезька біатлоністка виступатиме за збірну Данії
Анна Бунеманн Де Беше
instagram.com/annebdb

Талановита норвезька біатлоністка Анна Бунеманн Де Беше вирішила змінити спортивне громадянство напередодні нового сезону та представлятиме Данію.

Про це повідомила пресслужба збірної у своїх соцмережах.

Спортсменка скористалась тим, що її батьки родом із Данії, тому не мала проблем із переходом в іншу національну команду.

У складі збірної Норвегії Де Беше ставала чемпіонкою світу серед юніорів у 2019 році, а на початку 2025-го взяла участь у чемпіонаті Норвегії – 7 місце у спринті та 8 у масстарті.

Тепер Де Беше планує потрапити до олімпійської збірної Данії, де буде конкурувати з сестрами Сонде та Укалек Слеттемарк, які на Кубку світу представляють Гренландію, а на Олімпійських іграх представляють саме цю країну через невизнання з боку МОК.

Раніше юна німецька біатлоністка розповіла, як хвороба Лайма зруйнувала її плани на сезон-2024/25.

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