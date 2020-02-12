Екс-чемпіон світу Володимир Кличко не планує повертатися на ринг.

Про це розповів сам український боксер.

"Мене всі питають: Коли ти повернешся? Ну коли?. Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не ламати щелепи.

Ще раз, у мене немає ніяких планів з приводу повернення. Мені є чим зайнятися в житті. Так що давайте подивимося, що буде відбуватися далі", - відзначив Кличко.