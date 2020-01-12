 Уболівальники влаштували масову бійку після боксерського поєдинку. ВІДЕО | Бокс | Champion.com.ua
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Уболівальники влаштували масову бійку після боксерського поєдинку

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Уболівальники влаштували масову бійку після боксерського поєдинку
Фото: The Ring

Джерело - Чемпіон.

Бій колишніх претендентів на пояси чемпіонів світу Джо Сміта (25-4, 20 КО) і Джессі Харта (26-3, 21 КО) завершився перемогою через дивне рішення одного з суддів.

Проте найцікавіше відбувалося у рингсайді, після оглошення рішення суддів.

Нагадаємо, у рамках цього ж боксерського вечора, який Хайме Мунгія нокаутував Гері О'Саллівана.

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