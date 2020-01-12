Мунгія достроково переміг О'Саллівана

Переміг технічним нокаутом в 11 раунді

Джерело - Чемпіон.

23-річний екс-чемпіон WBO в першій середній вазі Хайме Мунгія в головному поєдинку вечора боксу в Сан-Антоніо здобув перемогу технічним нокаутом над 35-річним ірландським боксером Гері О'Салліваном.

Мунгу мав перевагу протягом більшої частини бою (що стало в другій половині переважною - в основному завдяки жорсткому джебу, проти якого О'Салліван так і не зміг знайти жодного протиотрути) і здавалося кілька разів міг завершити його достроково, проте ірландець зумів достояти до одинадцятого раунду, коли нарешті його секунданти викинули рушник під час чергової атаки Мунгії.

Для Мунгії цей поєдинок став офіційним дебютом в середній ваговій категорії.

Раніше, американка побила рекорд Ломаченка.