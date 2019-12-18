Джошуа: Я вже почав підготовку до можливого бою з Усиком

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) вже готується до можливого поєдинку з українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це Ентоні заявив в інтерв'ю Mirror.

"Я хочу, щоб суперники подібно до Усика знаходилися у моєму послужному списку. Чому? Просто тоді я зможу у будь-який момент сказати, що перемагав таких боксерів.

Я вже готуюся до можливої зустрічі, вивчаю Усика. Знаю, що він чудово використовує ноги та добре працює руками. Якщо ти його все-таки спіймав, то він пом'якшує удари рукавичками. Хочу зустрітися з колишніми суперниками Олександра, щоб отримати інформацію про те, як його перемогти", - сказав Джошуа.