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Кличко-стиль. Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа

Сьогодні 15:14 378 0
Кличко-стиль. Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) переміг Енді Руїса (33-2, 22 КО) в стилі Володимира Кличка.

Про це сказав чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО)

"Джошуа зробив те, що повинен був зробити, щоб отримати перемогу. Він бігав по рингу і весь бій був як на велосипеді.

По суті, він був схожий на Кличка: цей метод джеб-клінч. Це все, що він зробив сьогодні вночі. Кличко-стиль. Ментально Ентоні робив все, щоб вижити. Метод Кличка. Різниця в тому, що у мене метод звіра, воїна, короля і імператора", - сказав Вайлдер.

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