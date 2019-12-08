Кличко-стиль. Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) переміг Енді Руїса (33-2, 22 КО) в стилі Володимира Кличка.

Про це сказав чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО)

"Джошуа зробив те, що повинен був зробити, щоб отримати перемогу. Він бігав по рингу і весь бій був як на велосипеді.

По суті, він був схожий на Кличка: цей метод джеб-клінч. Це все, що він зробив сьогодні вночі. Кличко-стиль. Ментально Ентоні робив все, щоб вижити. Метод Кличка. Різниця в тому, що у мене метод звіра, воїна, короля і імператора", - сказав Вайлдер.