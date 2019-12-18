Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може перейти у змішані єдиноборства і підписати контракт з UFC.

Про це заявив аналітик Sky Sports Спенсер Олівер.

"Тайсон сказав мені, що у нього залишилося два бої за контрактом, а потім він закінчить з боксом. Він каже, що збирається в UFC. Це новий старт, це новий виклик для нього. Він говорив дуже серйозно", - зазначив Олівер.