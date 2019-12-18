Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі може перейти у змішані єдиноборства і підписати контракт з UFC.
Про це заявив аналітик Sky Sports Спенсер Олівер.
"Тайсон сказав мені, що у нього залишилося два бої за контрактом, а потім він закінчить з боксом. Він каже, що збирається в UFC. Це новий старт, це новий виклик для нього. Він говорив дуже серйозно", - зазначив Олівер.
“Tyson told me he’s got 2 fights left in his contract, then he done with boxing.”— talkSPORT (@talkSPORT) December 15, 2019
“He said he’s going into @UFC.” ✅
“It’s a new start, it’s a new challenge for him. He was being deadly serious.” 🔥@SpencerOliver reveals @Tyson_Fury has told him he’s joining the UFC. 👀 pic.twitter.com/KMW8IE7xR6
22 лютого в Лас-Вегасі Ф'юрі повинен провести бій-реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером. Перший їх поєдинок завершився внічию.
Раніше, Ф'юрі звільнив свого тренера.
Нагадаємо, Ломаченко сфотографувався з наступним суперником.