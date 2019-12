Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може перейти у змішані єдиноборства і підписати контракт з UFC.

Про це заявив аналітик Sky Sports Спенсер Олівер.

“Tyson told me he’s got 2 fights left in his contract, then he done with boxing.”



“He said he’s going into @UFC.” ✅



"It's a new start, it's a new challenge for him. He was being deadly serious."