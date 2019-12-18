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Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА

Сьогодні 10:15 1003 0
Британець може підписати контракт з UFC
Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА
#Тайсон, #ММА

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може перейти у змішані єдиноборства і підписати контракт з UFC.

Про це заявив аналітик Sky Sports Спенсер Олівер.

"Тайсон сказав мені, що у нього залишилося два бої за контрактом, а потім він закінчить з боксом. Він каже, що збирається в UFC. Це новий старт, це новий виклик для нього. Він говорив дуже серйозно", - зазначив Олівер.

22 лютого в Лас-Вегасі Ф'юрі повинен провести бій-реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером. Перший їх поєдинок завершився внічию.

Раніше, Ф'юрі звільнив свого тренера.

Нагадаємо, Ломаченко сфотографувався з наступним суперником.

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