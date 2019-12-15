Ф'юрі звільнив свого тренера

Основним претендентом на місце тренера є Фреді Роуч

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі припинив співпрацю зі своїм головним тренером Беном Девісон.

Про це повідомляє BoxingScene.

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За інформацією джерела, британець вирішив укласти угоду з новим фахівцем, який і підготує його до майбутнього реваншу з чемпіоном світу у версії WBC Деонтеєм Вайлдером.

Основним претендентом на місце тренера Ф'юрі є американець Фреді Роуч, який раніше працював з Аміром Ханом, Володимиром Кличко і Менні Пакьяо.

Нагадаємо, Ломаченко сфотографувався з наступним суперником.