Ф'юрі звільнив свого тренера

Джерело - isport.ua.
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі припинив співпрацю зі своїм головним тренером Беном Девісон.
Про це повідомляє BoxingScene.
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За інформацією джерела, британець вирішив укласти угоду з новим фахівцем, який і підготує його до майбутнього реваншу з чемпіоном світу у версії WBC Деонтеєм Вайлдером.
Основним претендентом на місце тренера Ф'юрі є американець Фреді Роуч, який раніше працював з Аміром Ханом, Володимиром Кличко і Менні Пакьяо.
Нагадаємо, Ломаченко сфотографувався з наступним суперником.