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Ф'юрі звільнив свого тренера

Сьогодні 20:38 266 0
Основним претендентом на місце тренера є Фреді Роуч
Ф'юрі звільнив свого тренера
#Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі припинив співпрацю зі своїм головним тренером Беном Девісон.

Про це повідомляє BoxingScene.

  Важливо: Лопес відправив Коммі у важкий нокдаун

За інформацією джерела, британець вирішив укласти угоду з новим фахівцем, який і підготує його до майбутнього реваншу з чемпіоном світу у версії WBC Деонтеєм Вайлдером.

Основним претендентом на місце тренера Ф'юрі є американець Фреді Роуч, який раніше працював з Аміром Ханом, Володимиром Кличко і Менні Пакьяо.

Нагадаємо, Ломаченко сфотографувався з наступним суперником.

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