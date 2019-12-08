Відомий американський тренер Тедді Атлас у соцмережі розкритикував мексиканця Енді Руїса за його фізичну форму у бою проти Ентоні Джошуа.

Про це тренер зробив у Twitter.

"Ніколи хорошим знаком не є то, що боєць краще виглядає у футболці.

Коментатор сказав, що обидва боксери повинні контролювати центр рингу. Я подумав, що центр рингу це Руїс.

Мені здається, я тільки що бачив піщану дюну в кращій формі, ніж Руїс.

Так багато розкішних назв для великих боїв минулого: Триллер в Манілі, Гуркіт в джунглях. Якби тут брав участь Дон Кінг, він би назвав це: Свиняча відбивна в пустелі. Вибачте, не втримався", - написав Атлас.