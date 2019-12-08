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Відомий тренер через поразку від Джошуа назвав Руїса "свинячою відбивною"

Сьогодні 22:28 1056 0
Атлас у соцмережі образив Руїса
Відомий тренер через поразку від Джошуа назвав Руїса "свинячою відбивною"
#Атлас, #Руїс

Джерело - iSport.ua.

Відомий американський тренер Тедді Атлас у соцмережі розкритикував мексиканця Енді Руїса за його фізичну форму у бою проти Ентоні Джошуа.

Про це тренер зробив у Twitter.

"Ніколи хорошим знаком не є то, що боєць краще виглядає у футболці. 

Коментатор сказав, що обидва боксери повинні контролювати центр рингу. Я подумав, що центр рингу це Руїс.

Мені здається, я тільки що бачив піщану дюну в кращій формі, ніж Руїс.

Так багато розкішних назв для великих боїв минулого: Триллер в Манілі, Гуркіт в джунглях. Якби тут брав участь Дон Кінг, він би назвав це: Свиняча відбивна в пустелі. Вибачте, не втримався", - написав Атлас.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.

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