Гірн: Вайлдер сильно обмежений у своїх навичках

Чемпіон WBC Деонтей Вайлдер не володіє великою кількістю навичок і його може перемогти будь-який суперник.

Про це заявив промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю IFL TV.

"Не думаю, що судді віддали Вайлдеру хоч один раунд. Але тим не менше я чекав його настання, яке точно мало статися.

Вайлдер сильно обмежений в навичках, але у нього є сила, яка може вирубати суперника в будь-який момент. Його може побити будь-хто, але якщо він вдарить в щелепу - ти в біді", - сказав Гірн.