 Вайлдер: Руїс знову переможе Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер: Руїс знову переможе Джошуа

Сьогодні 13:34 263 0
Деонтей Вайлдер прокоментував реванш Джошуа - Руїс
Вайлдер: Руїс знову переможе Джошуа
#Вайлдер, #Руїс, #Джошуа

Джерело - ua.tribuna.com.

Чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) знову переможе британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО).

"Ми знаємо причину, по якій Джошуа і Гірн не хочуть, щоб наш бій не відбувся. Я очікую, що Руїс знову переможе. Тоді ми визначимо з ним одного чемпіона.

Ми з Руїсом працюємо в одній компанії, ми з ним друзями. Наш бій стане подією, яка давно мало статися в суперважкій вазі", - розповів Вайлдер.

Нагадаємо, Пулєв дав несподіваний прогноз на бій Руїс – Джошуа.

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