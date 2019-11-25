Чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) знову переможе британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО).

"Ми знаємо причину, по якій Джошуа і Гірн не хочуть, щоб наш бій не відбувся. Я очікую, що Руїс знову переможе. Тоді ми визначимо з ним одного чемпіона.

Ми з Руїсом працюємо в одній компанії, ми з ним друзями. Наш бій стане подією, яка давно мало статися в суперважкій вазі", - розповів Вайлдер.