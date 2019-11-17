Пулєв дав несподіваний прогноз на бій Руїс - Джошуа

Руїсу буде складно захистити чемпіонські пояси

Перед матчем-реваншем з Енді Руїсом Ентоні Джошуа провів роботу над помилками і тепер у нього буде інша стратегія.

Про це суперваговик Кубрат Пулєв заявив в інтерв'ю Boxing Scene.

"Не знаю, наскільки Руїс зараз зосереджений. Популярність може перешкодити Енді: всі ці машини, поїздки, гроші можуть нашкодити йому. Але думаю, що Руїс все-таки переможе. На цей раз для Енді все буде складніше. Чому? Джошуа буде іншим. Він провів роботу над помилками, тепер у нього буде інша стратегія. Думаю, ураження сталося, тому що Ентоні вважав, що все буде простіше простого. Але це виявилося не так", - зазначив Пулєв.

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