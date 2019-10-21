Постол: До приходу у професійний бокс я працював охоронцем у Броварах

35-річний український колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі боксер Віктор Постол розпочинав з менеджерського договіру на 2 бої.

Про це він заявив в інтерв'ю Зе Інтерв'юер.

"Я працював охоронцем в ТРЦ в Броварах. Боулінг, картинг, на ігрових відділах. Хороша зарплата була, доба через три зміни. Десь рік я не тренувався.

Потім став знову трохи тренуватися, поєднуючи з роботою. Згодом мій друг запропонував побитися в Боснії і Герцеговині.

Ми підписали менеджерський договір на 2 бої, я їх виграв без особливої ​​підготовки", - сказав Постол.