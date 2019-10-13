Олександр Усик хоче битися за пояс чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Мені здається, це успішний виступ. Ми виграли, Слава Богу, все добре. Найголовніше, що я виконував завдання, яке мені говорили в кутку.

Я не можу себе оцінювати, це недобре, якщо я себе буду оцінювати. Нехай люди вирішать і оцінять.

Хто наступний суперник? Це питання до Едді (Гірна). Якби я вибирав, то я б хотів зустрітися з переможцем бою Руїс - Джошуа. Нехай вони боксують", - сказав Усик.