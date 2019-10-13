Джерело - sport.ua.
Олександр Усик хоче битися за пояс чемпіона світу.
Про це розповів сам боксер.
"Мені здається, це успішний виступ. Ми виграли, Слава Богу, все добре. Найголовніше, що я виконував завдання, яке мені говорили в кутку.
Я не можу себе оцінювати, це недобре, якщо я себе буду оцінювати. Нехай люди вирішать і оцінять.
Хто наступний суперник? Це питання до Едді (Гірна). Якби я вибирав, то я б хотів зустрітися з переможцем бою Руїс - Джошуа. Нехай вони боксують", - сказав Усик.
Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.
Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.