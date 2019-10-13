Мій профіль
Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна
Сьогодні 07:30 3356
Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою
Сьогодні 08:15 6023
Усик - Візерспун: Як це було
Сьогодні 07:25 5534
Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 07:04 484
У повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин
Вчора 19:37 1402
Кіпчоґе встановив унікальний результат на марафоні
Вчора 11:24 999
Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій
Вчора 10:00 1999
Україна – Литва 2:0. Огляд матчу
Вчора 08:03 2175
Португалія розгромила Люксембург, Чехія вирвала перемогу у Англії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
11.10.2019 23:51 2470
Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020
11.10.2019 23:35 2605
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:03 Футбол Італія - Греція 2:0. Огляд матчу 27
11:53 Бокс Усик: Хочу битися із переможцем поєдинку Руїс – Джошуа 83
11:37 Футбол Моурінью не хотів підписувати екс-гравця Шахтаря у МЮ 154
11:16 Бокс Хей: Усик може битися із Чісорою 519
10:56 Футбол Соболь: Проти Португалії будемо грати на перемогу 339
10:48 Хокей Розгром від Піттсбурга, перемоги Бостона і Коламбуса. Результати матчів НХЛ 129
10:17 Бокс Усик: Фінгали – нічого страшного 873
10:02 Автоспорт Боттас виграв Гран-прі Японії 202
09:44 Бокс Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном 257
09:31 Футбол Бурда повернувся у Київ після операції 708
09:14 Бокс Усик: Я готовий боксувати з топами суперважкої ваги 1955
08:51 Блог Опитування. Як завершиться матч Євро-2020 Україна - Португалія 349
08:15 Блог Олександр Усик - Чез Візерспун: відео бою 6023
07:30 Бокс Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна 3356
07:25 Бокс Усик - Візерспун: Як це було 5534
07:04 Пряма трансляція Україна - Португалія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 484
05:42 Пряма трансляція Усик - Візерспун: онлайн-трансляція. LIVE 7710
12 Жовтня 2019
23:46 Футбол Ракитич покине Барселону в січні 737
23:38 Футбол Італія здолала Грецію, Норвегія вирвала нічию в Іспанії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020 1089
23:13 Футбол Остап Маркевич очолить Чорноморець 818
22:50 Футбол Рамос став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю матчів за збірну 512
22:37 Бокс Чикаго побажав удачі Усику перед поєдинком з Візерспуном 508
22:19 Гандбол Мотор програв БГК ім. Мєшкова в Лізі чемпіонів 489
21:59 Теніс Козлова зіграє з Мертенс у першому колі турніру в Люксембурзі 312
21:46 Футбол Манчестер Юнайтед хотів підписати Грізманна на заміну Лукаку 316

Усик: Хочу битися із переможцем поєдинку Руїс – Джошуа

Сьогодні 11:53 83 0
Олександр Усик прокоментував свій наступний бій
Усик: Хочу битися із переможцем поєдинку Руїс – Джошуа
#Усик, #бокс

Джерело - sport.ua.

Олександр Усик хоче битися за пояс чемпіона світу.

Про це розповів сам боксер.

"Мені здається, це успішний виступ. Ми виграли, Слава Богу, все добре. Найголовніше, що я виконував завдання, яке мені говорили в кутку.

Я не можу себе оцінювати, це недобре, якщо я себе буду оцінювати. Нехай люди вирішать і оцінять.

Хто наступний суперник? Це питання до Едді (Гірна). Якби я вибирав, то я б хотів зустрітися з переможцем бою Руїс - Джошуа. Нехай вони боксують", - сказав Усик.

Раніше, Зеленський привітав Усика з перемогою над Візерспуном.

Нагадаємо, Усик технічним нокаутом переміг Візерспуна.

Коментарі ()