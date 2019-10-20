Усик: Анатолій Ломаченко завжди знає про мій стан

Джерело - 24boxing.com.ua.
Зірковий тренер Анатолій Ломаченко завжди знає про те, як готується український боксер Олександр Усик.
Про це розповів сам Усик.
"Юрій Іванович з Анатолієм Миколайовичем кожен день на зв'язку. Він знає, що ми робимо, скільки раундів, мій стан. Якщо я десь на стадії вибуху, то він, однозначно, поцікавиться", - сказав Усик.
Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.