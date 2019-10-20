Усик: Анатолій Ломаченко завжди знає про мій стан

Зірковий тренер допомагає українському боксеру

Зірковий тренер Анатолій Ломаченко завжди знає про те, як готується український боксер Олександр Усик.

Про це розповів сам Усик.

"Юрій Іванович з Анатолієм Миколайовичем кожен день на зв'язку. Він знає, що ми робимо, скільки раундів, мій стан. Якщо я десь на стадії вибуху, то він, однозначно, поцікавиться", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейті, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.