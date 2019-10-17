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Шатернікова: Підстав для скасування професійного боксу в Україні не існує

Сьогодні 12:25 178 0
Екс-чемпіонка світу з професійного боксу прокоментувала ситуацію в професіональному боксі України
Шатернікова: Підстав для скасування професійного боксу в Україні не існує

Джерело - Чемпіон.

Скасування професійного боксу в Україні це шлях, за яким пішла Росія.

Про це сказала єдина в історії нашої країни чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова.

"У 2007 році професійний бокс став окремим видом спорту. Від Ліги відповідну заяву підписували клуби, промоутерські компанії, менеджери з професійного боксу, наші чемпіони світу тощо. З того часу професійний бокс потрапив до реєстру неолімпійських видів спорту. У нас була плідна співпраця з ФБУ, коли з’явилася Всесвітня серія боксу та було створено команду Українські Отамани.

Ми навіть уявити не могли, що через деякий час професійний бокс дехто забажає прибрати з визнаних видів спорту. Це при тому, що у любительського боксу вистачає власних викликів – сьогодні ліцензійний турнір, де виборюються олімпійські ліцензії у Токіо-2020, проводить  Міжнародний Олімпійський комітет (МОК). Замість того щоб вирішувати свої негаразди, у ФБУ вирішили, вибачте, накласти лапу, на професійний бокс.

Не знаю, звідки це прийшло, але є версія, що ФБУ хоче вибудувати таку модель, яку свого часу втілили в життя в Росії.  Пам’ятаю, як декілька років тому в Баку на  конгресі WBC до української делегації підійшли представники Федерації боксу Росії та безапеляційно заявили: "Ми з Володимиром Продивусом все "порешали", в Україні буде одна федерація, а Ліга – це вже минуле". На шо ми дали відповідь словами Леоніда Кучми "Україна – це не Росія!".

Жодних підстав для скасування професійного боксу в Україні не існує", - заявила Шатернікова.

Нагадаємо, Федерація боксу України направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді і спорту з проханням ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні.

Володимир Кличко також жорстко відповів Продивсу.

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