Федерація боксу України запропонувала ліквідувати професійний бокс в Україні

ЛПБУ 19 вересня дасть оцінку цій ініціативі

Федерація боксу України направила лист до Міністерства молоді і спорту з пропозицією ліквідувати професійний бокс як окремий вид спорту в Україні.

Про це повідомляє ліга професійного боксу України.

ЛПБУ 19 вересня дасть оцінку цій ініціативі на розширеному раді організації.

У раді візьмуть участь президент ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов, діючий чемпіон світу Артем Далакян, екс-чемпіони світу Сергій Дзінзірук, Віктор Постол і Юрій Нужненко, провідні промоутери і керівництво ЛПБУ.

Раніше, Хейні назвав вади Ломаченка.

Нагадаємо, Девіс впевнений у поєдинку із Ломаченком.