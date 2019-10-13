Усик - Візерспун: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Після поєдинку на арені ще раз увімкнули гімн України.
БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Після 7 раунду в куту Візерспуна вирішили не продовжувати бій!
Welcome to the division 👊@usykaa wins his Heavyweight debut! #UsykWitherspoon pic.twitter.com/ULv4Jb4qOO— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
7-й раунд: За хвилину до завершення раунду Усик просто бомбардував Візерспуна важкими ударами, американець ледь вистояв.
Into Rnd 7️⃣@usykaa finding his groove here in Chicago... #UsykWitherspoon @DAZN_USA @SkySportsBoxing pic.twitter.com/x2bVsUHb07— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
6-й раунд: Знову загнав Усик суперника в кут і почав проводити свої тяжкі удари. Здається, що скоро бій має завершитися.
5-й раунд: Захист Візерспуна стає все більш вразливим, є відчуття, що американець от-от впаде після чергової атаки Усика.
4-й раунд: Вперше Усик загнав суперника в кут рингу і провів серію ударів, ще й наприкінці вдалося пробити захист Візерспуна. Поки українець не залишає шансів супернику.
3-й раунд: Набирає оберти Олександр, все більше і більше ударів пропускає Візерспун.
2-й раунд: Тепер вже Усик захопив центр рингу і набагато впевненіше українець проводив свої атаки на Візерспуна, той відповідав, але лише поодинокі удари доходили до Олександра.
1-й раунд: Здаєтсья, що Усик виграв перший раунд. Проходять джеби в українця, але Візерспун не дає розігнатися українцю, добре тримає центр рингу американець.
Бій розпочався!
Тепер гімн США. Є відчуття, що двобій відбувається не в Чикаго, а десь у Львові, зовсім не чутно американських уболівальників.
На стадіоні лунає гімн України! Відчутна підтримка українських уболівальників.
Олександр Усик під оплески трибун виходить на ринг!
На ринг виходить Чазз Візерспун.
Бій от-от розпочнеться!
UP NEXT 🥊 THE HEAVYWEIGHT DEBUT 💪 #UsykWitherspoon— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
LIVE on @DAZN_USA 💻 and @SkySports 📺 pic.twitter.com/e935cAihap
Final preparations... ⏳@usykaa's Heavyweight debut is almost here 👊— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
Watch live on @DAZN_USA and @SkySports! #UsykWitherspoon pic.twitter.com/91bC3RG0pU
Бівол одноголосним рішенням здобув перемогу. Рахунок суддівських записок: 120-107, 119-108, 119-108. Дмитро захистив чемпіонський пояс WBA. Попереду у нас поєдинок Усик - Візерспун.
#AndStill 👊— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
👑 @bivol_d outpoints @gilbertlenin to retain his WBA World Light-Heavyweight crown! [120-107, 119-108, 119-108] #BivolCastillo#UsykWitherspoon pic.twitter.com/HgyWB5cphI
Бій завершився очкікуємо рішення суддів.
Спокійний и сконцентрований Олександр Усик перед своїм дебютом у суперважкому дивізіоні.
🔜 FEEL.— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
📷 @usykaa up next ⏳#UsykWitherspoon pic.twitter.com/l2aYm4NzWa
У 6-у раунді Бівол відправив Кастільо в нокдаун, але домініканський боєць продовжує битися. Наразі триває 9-й раунд.
Досить рівний поки що бій, хоча напередодні вважалося, що Бівол легко нокаутує свого суперника.
Бівол є потенційним суперником українця Олександра Гвоздика, який проведе 18 жовтня в Філадельфії об'єднавчим поєдинок з росіянином Артуром Бетербієвим.
Ото Джонс переміг Еріка Мартінеса, попереду бій Бівол - Кастільо.
Still undefeated 👊@Othajones3rd moves to 4-0 by majority decision here in Chicago! #JonesManriquez #UsykWitherspoon pic.twitter.com/hj495ROZnb— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
UP NEXT 🥊 #BivolCastillo— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
Live on @DAZN_USA and @SkySportsBoxing 💻
👑 WBA World Light-Heavyweight Championship pic.twitter.com/rr5vwyZl1y
Перед боєм Усик - Візерспун нас ще очкує поєдинок між Дмитром Біволом та Леніном Кастільо.
Українець у хорошому настрої готується до поєдинку.
Mood: Very Feel 🕺#UsykWitherspoon pic.twitter.com/IomwKW8Hmi— DAZN USA (@DAZN_USA) October 13, 2019
Ready for his heavyweight debut - @usykaa getting his hands wrapped here in Chicago #UsykWitherspoon pic.twitter.com/wbR3P1y66B— Kugan Cassius (@KuganCassius) October 13, 2019
Наразі нам показують інтерв'ю Олександра Усика, яке було записано напередодні бою.
Усик уже прибув на арену.
Usyk Has Arrived. 😤⏳#UsykWitherspoon pic.twitter.com/8Otg2qgB4q— DAZN USA (@DAZN_USA) October 13, 2019
Нещодавно у повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин.
Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у надважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО).
Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.
Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.
Пряма трансляція бою на телеканалі Інтер або за посиланням.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Олександр Усик - Чез Візерспун онлайн. Початок трансляції - 4:45.