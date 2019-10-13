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Усик - Візерспун: Як це було

Сьогодні 07:25 3257 0
Усик - Візерспун: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Після поєдинку на арені ще раз увімкнули гімн України.

БІЙ ЗАВЕРШЕНО! Після 7 раунду в куту Візерспуна вирішили не продовжувати бій!

7-й раунд: За хвилину до завершення раунду Усик просто бомбардував Візерспуна важкими ударами, американець ледь вистояв.

6-й раунд: Знову загнав Усик суперника в кут і почав проводити свої тяжкі удари. Здається, що скоро бій має завершитися.

5-й раунд: Захист Візерспуна стає все більш вразливим, є відчуття, що американець от-от впаде після чергової атаки Усика.

4-й раунд: Вперше Усик загнав суперника в кут рингу і провів серію ударів, ще й наприкінці вдалося пробити захист Візерспуна. Поки українець не залишає шансів супернику.

3-й раунд: Набирає оберти Олександр, все більше і більше ударів пропускає Візерспун.

2-й раунд: Тепер вже Усик захопив центр рингу і набагато впевненіше українець проводив свої атаки на Візерспуна, той відповідав, але лише поодинокі удари доходили до Олександра.

1-й раунд: Здаєтсья, що Усик виграв перший раунд. Проходять джеби в українця, але Візерспун не дає розігнатися українцю, добре тримає центр рингу американець.

Бій розпочався!

Тепер гімн США. Є відчуття, що двобій відбувається не в Чикаго, а десь у Львові, зовсім не чутно американських уболівальників.

На стадіоні лунає гімн України! Відчутна підтримка українських уболівальників.

Олександр Усик під оплески трибун виходить на ринг!

На ринг виходить Чазз Візерспун.

Бій от-от розпочнеться!

Бівол одноголосним рішенням здобув перемогу. Рахунок суддівських записок: 120-107, 119-108, 119-108. Дмитро захистив чемпіонський пояс WBA. Попереду у нас поєдинок Усик - Візерспун.

Бій завершився очкікуємо рішення суддів.

Спокійний и сконцентрований Олександр Усик перед своїм дебютом у суперважкому дивізіоні.

У 6-у раунді Бівол відправив Кастільо в нокдаун, але домініканський боєць продовжує битися. Наразі триває 9-й раунд.

Досить рівний поки що бій, хоча напередодні вважалося, що Бівол легко нокаутує свого суперника.

Бівол є потенційним суперником українця Олександра Гвоздика, який проведе 18 жовтня в Філадельфії об'єднавчим поєдинок з росіянином Артуром Бетербієвим.

Ото Джонс переміг Еріка Мартінеса, попереду бій Бівол - Кастільо.

Перед боєм Усик - Візерспун нас ще очкує поєдинок між Дмитром Біволом та Леніном Кастільо.

Українець у хорошому настрої готується до поєдинку.

Наразі нам показують інтерв'ю Олександра Усика, яке було записано напередодні бою.

Усик уже прибув на арену.

Нещодавно у повторній допінг-пробі Спонга не знайшли заборонених речовин.

Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний бій у надважкій вазі проти американця Чеза Візерспуна (38-3, 29 КО).

Бій відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго.

Орієнтовний початок о 5:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою на телеканалі Інтер або за посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку Олександр Усик - Чез Візерспун онлайн. Початок трансляції - 4:45.

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