Об'єднавчий бій у напівважкій вазі пройде 18 жовтня в Філадельфі

Джерело - Чемпіон.

Відбулася перша дуель поглядів напередодні об'єднавчого поєдинку в напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО) з Росії.

Про це повідомляється у Twitter doublejab.news.

Раніше, Гвоздик назвав свою мету у боксі.

Нагадаємо, Гвоздик та Бетербієв битимуться 18 жовтня в Філадельфії.