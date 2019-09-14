Джерело - Чемпіон.
Відбулася перша дуель поглядів напередодні об'єднавчого поєдинку в напівважкій вазі між українцем Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО) з Росії.
Про це повідомляється у Twitter doublejab.news.
Beterbiev vs Gvodzyk in a light heavyweight unification fight! #ESPN #boxing #furywallin #fight #toprank #trboxing pic.twitter.com/YDOJ3qYHBB— doublejab.news (@Doublejabnews) September 13, 2019
Раніше, Гвоздик назвав свою мету у боксі.
Нагадаємо, Гвоздик та Бетербієв битимуться 18 жовтня в Філадельфії.