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Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій

Сьогодні 10:00 468 0
Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі
Усик - Візерспун: анонс і прогноз на бій
#Усик, #Візеспурн

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик - Чазз Візерспун

 Чикого, арена Wintrust Arena

 Орієнтовний початок бою – о 05:30

 Трансляція - телеканал Інтер

Текстова трансляція на Чемпіоні

В ніч з 12-го на 13-те жовтня Олександр Усик проведе дебютний поєдинок у суперважкій вазі. Суперник - ветеран Чазз Візерспун. 

Українець вже рік, як вирішив змінити вагову категорію, проте ніяк не міг в ній дебютувати. На травень був призначений поєдинок з Карлосом Такамом, який зірвався через травму Усика. Коли Олександр відновився, у камерунця вже були інші плани. Наступним претендентом мав стати непереможний голландець Тайрон Спонг. Сторони підписали контракт, все віщувало яскравий бій, доки не оприлюднили результати допінг-тесту. Виявилося, що Спонг підвищував рівень тестостерону ліками від жіночого безпліддя.

У терміновому порядку українцеві знайшли в суперники 38-річного Чазза Візерспуна. Американець, з двома перервами, б'ється на профі-рингу вже 15 років. Провів два титульні бої, які програв - Крісу Ареолі і Сету Мітчеллу. В обох випадках Чазз не протримався і трьох раундів.

В цілому Візерспун провів 41 бій, в яких здобув 38 перемог.

У порівнянні з Усиком, Чазз явно поступається в техніці і мало рухається. Він - правша, але вміло використовує і іншу руку. Чи не половину з 27 нокаутуючих ударів він наніс "неробочою" лівою.

Для Усика проводити бої проти супертяжів - не є чимось новим. Ще за часів любителів українець у складі Українських отаманів бився проти суперників, чия вага перевищувала 100 кг, але це був все ж аматорський бокс, а тепер настав час професійного.

На церемонії зважування Олександр Усик показав вагу 215 фунтів (97.52 кг), а ваги під Чаззом Візерспуном зупинилися на позначці 242 фунта (109.76 кг).

Пряма мова

Чазз Візерспун:

Ніхто не дає мені шансів на перемогу. Але я вірю в себе, один удар може змінити все. На мене немає тиску, я буду робити те, що я роблю.

Перемога в поєдинку з Усиком виразно змінить моє життя. Мені нічого втрачати. А той, кому нема чого втрачати, дуже небезпечний. Я можу добре пробивати. Я не кажу, що я Майк Тайсон, але у мене є удар.

Олександр Усик: 

Я давно не з'являвся в рингу. 12 жовтня я буду над-мотивованим. Я багато працював в залі і вже скучив за рингом, це найбільша мотивація в моєму житті.

Деякі говорили, що Спонг - слабкий суперник. Він повноцінний супертяж, у нього немає поразок. Якщо хтось думає, що б'юся зі слабкими супротивниками, то нехай вийде проти них в ринг. Якщо ми говоримо про Візерспуна, то готуюся до нього, немов це найважливіший поєдинок.

Прогноз Чемпіона: дострокова перемога Олександра Усика.

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