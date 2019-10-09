Дерев'янченко хоче провести поєдинок з Канело у 2020 році

Українець планує провести бій у травні 2020 року

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко хоче провести поєдинок проти чемпіона світу в двох вагових категоріях Сауля Альвареса (Канело).

Про це повідомляє менеджер українця Кіт Конноллі.

"Сергій, як і публіка, знає, що виграв бій і повинен стати чемпіоном. У цей момент Сергій дав би Саулю більш конкурентну боротьбу, ніж Головкін", - сказав Конноллі.

Команда Дерев'янченко планує поєдинок з мексиканцем у травні наступного року.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.