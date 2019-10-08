Потенційний суперник Усика отримав дискваліфікацію у США

Бій Олександра Усика може бути скасований

Можливий суперник Олександра Усика Чез Візерспун відсторонений від поєдинків у штаті Пенсільванія до 20 листопада.

Про це розповів журналіст ESPN Стів Кім.

"Пішла розмова про Чеза Візерспуна, але в даний час він тимчасово відсторонений Атлетичною комісією штату Пенсільванія до 20 листопада через відмову від поєдинку", - розповів Кім.

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Дебютний поєдинок Усика у суперважкій вазі запланований на 12 жовтня у Чикаго (штат Іллінойс).

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.