Потенційний суперник Усика отримав дискваліфікацію у США

Джерело - ua.tribuna.com.
Можливий суперник Олександра Усика Чез Візерспун відсторонений від поєдинків у штаті Пенсільванія до 20 листопада.
Про це розповів журналіст ESPN Стів Кім.
"Пішла розмова про Чеза Візерспуна, але в даний час він тимчасово відсторонений Атлетичною комісією штату Пенсільванія до 20 листопада через відмову від поєдинку", - розповів Кім.
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Дебютний поєдинок Усика у суперважкій вазі запланований на 12 жовтня у Чикаго (штат Іллінойс).
Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.