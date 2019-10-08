Олександр Усик отримав нового суперника

Наступним суперником екс-абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, ймовірно, стане 38-річний американець Чез Візерспун (38-3, 29 КО).

Про це повідомив журналіст Boxing Scene Кіт Айдеко.

Наразі переговори перебувають на завершальному етапі. Офіційно про поєдинок буде оголошено до кінця сьогоднішнього дня.

Бій відбудеться 12 жовтня у Чикаго.

Раніше стало відомо, що російський суперважкоатлет Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій в суботу.

Нагадаємо, суперник Усика Тайрон Спонг (14-0, 13 КО) провалив допінг-тест VADA за кілька днів до бою з українцем.