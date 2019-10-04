Визначено дату проведення бою Постол - Рамірес за пояса WBC і WBO

Бій відбудеться 1 лютого

Поєдинок між українцем Віктором Постолом (31-2, 12 КО) та Хосе Раміресем (25-0, 17 КО) запланований на 1 лютого 2020 року і стане головною подією вечора боксу компанії Top Rank.

Про це повідомляє ESPN.

При цьому, переговори між командами боксерів тривають. Зокрема, Постол хоче провести бій не тільки за пояс WBC, але і за титул WBO , яким також володіє американець.

Відзначимо, що поєдинок повинен був відбутися ще в кінці поточного року, але Рамірес отримав травму в своєму останньому бою.

Раніше, Постол зазначав, що Дерев'янченку не потрібно прагнути виграти нокаутом у Головкіна.

Нагадаємо, Дерев'янченко і Головкін провели дуель поглядів.