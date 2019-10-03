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Постол: Дерев'янченку не потрібно прагнути виграти нокаутом у Головкіна

03.10.2019 18:17 670 0
Постол дав прогноз на бій
Постол: Дерев'янченку не потрібно прагнути виграти нокаутом у Головкіна
#Дерев'янченко, #Постол

Джерело - sport.ua.

У поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко і Геннадій Головкін мають однакові шанси на перемогу.

Так вважає український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол.

"Бій буде цікавий. Моя думка, що бій буде 50 на 50. Сергій повинен тиснути, те, що він молодший, це повинно йому допомогти. Він весь час має атакувати, заходити, рухатися. Я думаю він буде швидший на ніжках і в швидкості. За рахунок цього він зможе перемогти Головкіна. Але бій буде дуже важким.

Актуально: Дерев'янченко - Головкін: де і коли дивитися чемпіонський бій за пояс IBF.

Я не думаю, що потрібно прагнути виграти нокаутом. Сергій якщо влучить, то в будь-якому випадку скористається моментом, щоб добити і закінчити бій достроково. А якщо бій буде в одну хвіртку і у Сергія буде перевага по очках, то судді віддадуть йому перемогу", - сказав Постол.

Раніше, Дерев'янченко і Головкін провели дуель поглядів.

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