Президент WBA Жілберто Мендос оцінив перспективи українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) і росіянина Мурата Гассієва (26-1, 19 КО) після переходу в суперважку вагу.

Про це повідомляє xsport.ua.

"У боксі важливий стиль, і Усик цілком може перебоксувати опонентів, які більше нього за розміром. У нього є необхідні навички дій в захисті, щоб уникати влучень суперника. У них з Гассієвим різні стилі - один більш технічний, а інший більш агресивний. Гассієв довів, що він дуже міцний боксер і цілком може справлятися з більшими опонентами, так що буде дуже цікаво за ними спостерігати", - сказав Жілберто.