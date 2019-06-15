Усик відмовився від останнього чемпіонського пояса

Український боксер Олександр Усик відмовився від пояса IBF у важкій вазі.

Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

"Усик звернувся до IBF з проханням негайно відмовитися від титулу організації у важкій вазі. Він також побажав сьогоднішнім учасникам турніру WBSS всього найкращого.

Таким чином, титул IBF перейде до переможця бою між Табіті і Дортікос. Олександр дякує організацію за підтримку і повідомляє її про те, що в майбутньому він позмагається за пояс IBF в суперважкій вазі", - заявив Клімас.