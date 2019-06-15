Усик відмовився від останнього чемпіонського пояса

Український боксер Олександр Усик відмовився від пояса IBF у важкій вазі.
Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.
"Усик звернувся до IBF з проханням негайно відмовитися від титулу організації у важкій вазі. Він також побажав сьогоднішнім учасникам турніру WBSS всього найкращого.
Таким чином, титул IBF перейде до переможця бою між Табіті і Дортікос. Олександр дякує організацію за підтримку і повідомляє її про те, що в майбутньому він позмагається за пояс IBF в суперважкій вазі", - заявив Клімас.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Mr. Usyk has requested to the IBF that he hereby relinquishes the IBF Cruiserweight title with immediate effect, and wishes today's participants in the WBSS Cruiserweight tournament all best wishes. As such, the full IBF Cruiserweight title is available to the winner of the bout between Tabiti and Dorticos. Mr. Usyk thanks the IBF for all of its support during his reign as Cruiserweight Champion and hereby notifies the IBF that he will campaign in the Heavyweight division in the future. Best Team Usyk. @usykaa @ibfboxing @wbsuperseries @k2promotionsukraine @matchroomboxing #klimasmanagement
Раніше повідомлялося, що Усик втратив пояси WBA, WBO, WBC.
Також, Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем.
Джерело - Чемпіон.