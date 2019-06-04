Гірн: У Джошуа в голові тільки думки, як повернути чемпіонство

Джошуа хоче реваншу, а Руїса я поважаю.

Про те, як себе почуває боксер, розповів промоутер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн для ВВС.

"Джошуа - це не той хлопець, який буде тихо сидіти і плакати. Він подивиться свій виступ, проаналізує його і стане тільки сильнішим.

Вчора я бачив хлопця, який хоче повернути свої пояси. Сьогодні вранці я побачив, що у нього на думці були думки тільки про те, як знову стати чемпіоном світу. Джошуа просто поквапився, у Руїса були проблеми, а Ентоні тільки намагався убити його. В результаті він нарвався на важкий удар в голову, який так і не дав йому оговтатися.

Після третього раунду Ентоні не міг прийти в себе. Я не думаю, що він пам'ятає, що відбувалося далі, хоча і намагався продовжувати. Він ніколи не здається і був готовий продовжувати поки не втратить свідомість. Моя величезна повага Руїсу. Ми розуміли, що бій буде важким, але він ще й став одним з найдивовижніших в історії боксу. Тепер починається нова глава. Чи зможе Джошуа повернутися і повернути собі титули? Якщо це трапиться, то він стане ще більшою зіркою, ніж був. Реванш дуже важливий для його кар'єри", - сказав Гірн.