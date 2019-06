Кличко привітав Руїса з перемогою над Джошуа

Американець Енді Руїс переміг британця Ентоні Джошуа технічним нокаутом у 7-му раунді та завдав йому першої поразки в кар'єрі.

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко привітав нового чемпіона.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13