Усик може повернутися на ринг вже у вересні.

Про це повідомив промоутер українського боксера Едді Гірн.

В американському Оксон Хіллі відбувся вечір боксу, в головному поєдинку якого Майкл Хантер нокаутував Мальдонадо.

Спочатку вечір боксу повинен був очолювати українець Олександр Усик, який повинен був дебютувати в суперважкій вазі поєдинком з Карлосом Такамою, але під час підготовки українець отримав травму біцепса, і бій був скасований.

На прес-конференції після вечора боксу промоутер українця Едді Гірн назвав плановані терміни повернення українця - за його словами чемпіон за версією WBO, WBC і IBF у важкій вазі Олександр Усик повернеться на ринг у вересні.

Нагадаємо, Усик може провести бій з Джошуа вже восени.

Джерело - Чемпіон.