Тренер Кроуфорда: Терренс більше зробив для боксу, ніж Ломаченко

Тренер чемпіона світу WBO в напівсередній вазі Терренса Кроуфорда Брайан Макінтайр вважає, що його підопічний є найкращим боксером P4P.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Ми відвідували Військово-повітряну академію США в Колорадо-Спрінгс. Нам потрібно було попрацювати над координацією, тому що у Хана швидкі руки. Ми хотіли, щоб Терренс був більш пильним і уважним. Це було тренування для пілотів, коли вони реагують на що з'являються маленькі вогники. Вони були вражені тим, як Кроуфорд справлявся з поставленими завданнями. Ми бували там раніше, тому що Терренс любить ходити туди і грати в баскетбол з курсантами.

Ми всі знаємо, хто найкращий боєць світу. Він зробив набагато більше, ніж той же Ломаченко", - сказав Кроуфорд.