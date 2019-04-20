Кроуфорд і Хан показали майже рівну вагу

Кроуфорд на 100 грамів легше Хана.

Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд і екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан пройшли офіційну церемонію зважування напередодні свого бою.

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Кроуфорд показав на вагах 66,4 кг, в той час як вага Хана склав 66,5 кг.

Нагадаємо, бій Кроуфорд — Хан відбудеться в Нью-Йорку на легендарній Madison Square Garden. Бій Кроуфорд — Хан розпочнеться в неділю, 21 квітня, починаючи з 6:30.

Нагадаємо, Усик відвідає бій Берінчика та Митрофанова. Також на бій завітає Кличко.

Джерело - Чемпіон.