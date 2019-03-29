Гвоздик може не підписати новий контракт з Top Rank

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик може не продовжити контракт з промоутерською компанією Top Rank.

Про це розповів українець в інтерв'ю Luckypunch.net.

"Можливо, я буду перепідписувати контракт з Top Rank, можливо, неі. Зараз все на стадії переговорів.

Боб Арум - це людина, яка прожила все життя в боксі, він знає, як робити цей бізнес, і знає, що сказати і коли. І вся його любов, вона проходить крізь призму грошей і того, наскільки ти цікавий. Зараз я в цьому плані став цікавішим, тому ми стали міцнішими друзями", - сказав Гвоздик.