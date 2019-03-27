На бій Гвоздика розкуплені всі квитки

На бій Олександра Гвоздика в поєдинку проти Дуду Нгумбу розпродані усі квитки.



Про це розповів Максим Розенко, один із засновників фан-клубу братів Кличків.

"Ми вперше організовували фан-тур на бій Гвоздика з України і були здивовані попитом, який нітрохи не поступався інтересу з боку українських фанів до поєдинків в США Ломаченко і Усика. Складністю стала невелика 2300 Arena в Філадельфії - вона розрахована на 2000 глядачів".



Уже в перший тиждень після старту продажів були продані всі VIP-квитки, а потім - і інші цінові категорії. У плані покупки квитків проявила активність і українська діаспора в США: за моїми оцінками, підтримувати Олександра в суботу буде більше 300 українців. Цьому сприяла і демократична ціна на квитки, яка стартувала з 50 доларів.



Сподіваюся, промоутерська компанія Top Rank зробить відповідні висновки і свій наступний поєдинок Гвоздик проведе в більш великій арені", - розповів Розенко.