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Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
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Усик і Такам домовилися про бій

Сьогодні 10:16 721 0
Українець готується вийти на ринг у новій для себе ваговій категорії
Усик і Такам домовилися про бій

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик узгодив умови проведення бою з камерунцем Карлосом Такамом.

Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер на власній сторінці в Twitter.

Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Транслюватиме його у прямому ефірі стрімінгова платформа DAZN. Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.

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Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна.

Нагадаємо, Усик запевнив, що не змінить громадянство.

Джерело - Чемпіон.

#Усик, #Такам, #бокс
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