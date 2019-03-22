Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик узгодив умови проведення бою з камерунцем Карлосом Такамом.
Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер на власній сторінці в Twitter.
Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Транслюватиме його у прямому ефірі стрімінгова платформа DAZN. Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.
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SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 березня 2019 р.
Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна.
Нагадаємо, Усик запевнив, що не змінить громадянство.
Джерело - Чемпіон.