Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик узгодив умови проведення бою з камерунцем Карлосом Такамом.

Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер на власній сторінці в Twitter.

Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Транслюватиме його у прямому ефірі стрімінгова платформа DAZN. Таким чином, українець піднімається з першої важкої ваги в суперважку.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks