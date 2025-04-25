Щенсний – про своє паління: Не беріть з мене приклад

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний розповів про свою звичку паління та закликав молодь не брати з нього приклад.

Слова поляка наводить ESPN.

"Є деякі аспекти гри, де молодь та футболісти могли б брати з мене ідеальний приклад. Однак є і та сторона, де я б не рекомендував дивитись на мене. Якщо говорити про паління, то хлопці, не беріть з мене приклад. Я набув цієї звички коли був зовсім молодим і програв цю битву. Всі, хто дивиться на мене: не робіть цього", – розповів Щенсний.

Окрім того, футболіст висловився про те, що так відверто говорити про свої звички серед футболістів.

"Просто я не політик. Я просто футболіст. Моє завдання – спіймати м'яч та вдарити його ногою. Досить просто давати інтерв'ю та відповіді, якщо ти просто не брешеш", – резюмував гравець Барселони.

Нагадаємо, Щенсний у 2024 році оголосив про завершення кар'єри, але того ж літа передумав та приєднався до "блаугранас".

Раніше Войцех розповів про те, як завоювати любов вболівальників.