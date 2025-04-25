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Шахтар – Динамо Київ: пряма LIVE трансляція центрального матчу УПЛ

Станіслав Лисак — 25 квітня 2025, 09:30
Шахтар – Динамо Київ: пряма LIVE трансляція центрального матчу УПЛ
ФК Динамо Київ

Донецький Шахтар та київське Динамо проведуть українське класичне в межах у 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Динамо підходить до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 6 очок та Шахтар – на 10.

"Гірники" в попередньому турі сенсаційно програли Колосу з Ковалівки, а Динамо без проблем розібралося з Оболонню в київському дербі.

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