Вінгер Манчестер Юнайтед близький до відновлення після травми

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло близький до повернення на поле після травми.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що 22-річний футболіст повернеться до тренувань у загальній групі вже наступного тижня. Попри прогнози, Діалло зміг відновитись після травми зв'язок гомілкостопного суглоба у рекордні строки.

🚨💣 EXCLUSIVE: Amad Diallo, set to be back in training with Manchester United squad already next week!



Despite initial expectations for season to be over after injury, he’s recovered in record-time…



…and so Amad will be available for training from next week. pic.twitter.com/z4M0YfJRom — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2025

Нагадаємо, до ушкодження Амад став одним з лідерів команди Аморіма цього сезону. Вінгер відзначився 9 голами та 7 асистами у 36 іграх.

Раніше повідомлялось, що на тлі великої кількості травмованих футболістів, МЮ звернувся за допомогою до студентів Манчестерського університету.