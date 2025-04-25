Вінгер Манчестер Юнайтед близький до відновлення після травми
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед
Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло близький до повернення на поле після травми.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Очікується, що 22-річний футболіст повернеться до тренувань у загальній групі вже наступного тижня. Попри прогнози, Діалло зміг відновитись після травми зв'язок гомілкостопного суглоба у рекордні строки.
Нагадаємо, до ушкодження Амад став одним з лідерів команди Аморіма цього сезону. Вінгер відзначився 9 голами та 7 асистами у 36 іграх.
Раніше повідомлялось, що на тлі великої кількості травмованих футболістів, МЮ звернувся за допомогою до студентів Манчестерського університету.