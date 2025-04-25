Інтер Маямі з Мессі у складі програв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі поступився Ванкуверу в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Зустріч завершилась із рахунком 0:2 на користь Вайткепс.

Багаторазовий володар Золотого м'яча вийшов на поле з перших хвилин, але не зміг допомогти команді уникнути поразки – клуб Девіда Бекхема пропустив по разу в кожному з таймів.

Матч-відповідь між Інтером та Ванкувером заплановано на перше квітня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ

1/2 фіналу, 25 квітня

Ванкувер Вайткепс – Інтер Маямі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Вайт, 24, 2:0 – Берхалтер, 85

Раніше Ліонель Мессі зворушливо відреагував на смерть Папи Римського Франциска.