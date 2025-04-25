Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер Маямі з Мессі у складі програв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 08:42
Інтер Маямі з Мессі у складі програв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі
Getty Images

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі поступився Ванкуверу в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

Зустріч завершилась із рахунком 0:2 на користь Вайткепс.

Багаторазовий володар Золотого м'яча вийшов на поле з перших хвилин, але не зміг допомогти команді уникнути поразки – клуб Девіда Бекхема пропустив по разу в кожному з таймів.

Матч-відповідь між Інтером та Ванкувером заплановано на перше квітня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ
1/2 фіналу, 25 квітня

Ванкувер Вайткепс – Інтер Маямі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Вайт, 24, 2:0 – Берхалтер, 85

Раніше Ліонель Мессі зворушливо відреагував на смерть Папи Римського Франциска.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Ліга чемпіонів КОНКАКАФ

Ліонель Мессі

Тевес назвав футболіста, кращого за Мессі та Роналду
Роналду лише третій. Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів у історії
Дякую, що зробили цей світ кращим: Мессі відреагував на смерть Папи Римського Франциска
Шевченко опинився у десятці найкращих нападників у історії Ліги чемпіонів
Тотті назвав гравця, кращого за Мессі та Роналду

Останні новини