Інтер Маямі з Мессі у складі програв перший матч півфіналу Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі
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Інтер Маямі з Ліонелем Мессі у складі поступився Ванкуверу в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.
Зустріч завершилась із рахунком 0:2 на користь Вайткепс.
Багаторазовий володар Золотого м'яча вийшов на поле з перших хвилин, але не зміг допомогти команді уникнути поразки – клуб Девіда Бекхема пропустив по разу в кожному з таймів.
Матч-відповідь між Інтером та Ванкувером заплановано на перше квітня. Стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.
Ліга чемпіонів КОНКАКАФ
1/2 фіналу, 25 квітня
Ванкувер Вайткепс – Інтер Маямі 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Вайт, 24, 2:0 – Берхалтер, 85
Раніше Ліонель Мессі зворушливо відреагував на смерть Папи Римського Франциска.