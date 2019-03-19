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Усик запевнив, що не змінить громадянство

Сьогодні 20:57 428 0
Хоча хороші пропозиції були
Усик запевнив, що не змінить громадянство

Олександр Усик ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Навіть якщо пропозиції будуть захмарними.

Про це повідомляє facenews.

"Я навіть не розглядаю варіант поїхати з України! Хоча пропозицій було багато ... І фінансових ... Просто мені говорили: ми тобі даємо гроші, даємо житло, ти нічого не потребуєш, твої діти ходять в школу - тобі нічого не потрібно робити, просто боксуй за нас. Я кажу: "Вибачте", - розповів чемпіон.

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"Батько завжди мені повторював:" Хто ти за національністю? Ти - українець! "- завершив Олександр.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу вважає, що Усик забере всі пояса в суперважкій вазі.

Також, у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.

Джерело - facenews.

#Усик, #Україна, #Бокс
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