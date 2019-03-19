Хоча хороші пропозиції були

Олександр Усик ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Навіть якщо пропозиції будуть захмарними.

Про це повідомляє facenews.

"Я навіть не розглядаю варіант поїхати з України! Хоча пропозицій було багато ... І фінансових ... Просто мені говорили: ми тобі даємо гроші, даємо житло, ти нічого не потребуєш, твої діти ходять в школу - тобі нічого не потрібно робити, просто боксуй за нас. Я кажу: "Вибачте", - розповів чемпіон.

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"Батько завжди мені повторював:" Хто ти за національністю? Ти - українець! "- завершив Олександр.

Нагадаємо, екс-чемпіон світу вважає, що Усик забере всі пояса в суперважкій вазі.

Також, у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином.

Джерело - facenews.