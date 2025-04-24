Тевес назвав футболіста, кращого за Мессі та Роналду

Відомий аргентинський форвард Карлос Тевес, який за свою кар’єру встиг пограти з Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду, зізнався, що вважає свого експартнера по Манчестер Юнайтед Вейна Руні кращим за них.

41-річного аргентинця цитує GiveMeSport.

"Я мав честь грати з великими футболістами. В Ман Юнайтед у мене в команді був Кріштіану, а в національній збірній – Мессі. У Бока Хуніорс моїм партнером по команді був нападник Мартін Палермо – він був дуже вражаючим. Саме він забив два м'ячі у ворота Реала в Японії.

Але найбільше мені подобається Руні. У нього є все. У нього не було слабких місць. До того ж, у нас обох скромне походження. Хоча злидні, у яких він зростав у Ліверпулі, були, очевидно, трохи більш терпимими, ніж у Фуерте Апаче в Аргентині, де я виріс", – заявив Тевес.