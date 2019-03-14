Доля бою Олександра Усика і Олександра Повєткіна вирішиться протягом найближчих днів.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
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"Зараз відбувається багато подій для великої кількості суперважковаговиків. Усик збирається битися з Повєткіним? Ми вирішимо це протягом наступних двох днів", - заявив промоутер.
Нагадаємо, екс-чемпіон світу вважає, що Усик забере всі пояси у супертяжах.
Тим часом у команді Лєбєдєва прокоментували відмову Усика битися з росіянином
Джерело - Sky Sports.