Доля бою Олександра Усика і Олександра Повєткіна вирішиться протягом найближчих днів.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

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"Зараз відбувається багато подій для великої кількості суперважковаговиків. Усик збирається битися з Повєткіним? Ми вирішимо це протягом наступних двох днів", - заявив промоутер.