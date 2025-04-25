Шахтар – Динамо Київ: де дивитися українське класичне в УПЛ

Донецький Шахтар та київське Динамо зіграють українське класичне в межах у 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Динамо підходить до цього поєдинку лідером чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на 6 очок та Шахтар – на 10.

"Гірники" в попередньому турі сенсаційно програли Колосу з Ковалівки, а Динамо без проблем розібралося з Оболонню в київському дербі.