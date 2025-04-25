НБА назвала найкращого захисника сезону-2024/25

Національна баскетбольна асоціація назвала ім'я найкращого захисного гравця регулярного сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ним став гравець Клівленда Еван Моблі. Баскетболіст зіграв 71 матчів, в яких в середньому набирав 18.5 очок за 30 хвилин на майданчику. Також захисник має 62.1% реалізації двоочкових кидків та 37% триочкових.

В захисті Моблі виконував в середньому сім підбирань за матч та 1.6 блокшотів.

У складі Клівленда захисник виступає з 2021 року, а у 2025-му взяв участь в Матчі всіх зірок НБА.

Раніше стало відомо, кого НБА визнала кращим клатчевим гравцем минулого регулярного сезону.