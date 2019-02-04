Оглядач Forbes: Кличко хоче помститися Джошуа та Ф'юрі

Пітер Кан оцінив шанси Володимира Кличка повернутися у бокс.

Про це сказав відомий оглядач Forbes.

"Якщо Кличко повернеться, він, звичайно, не буде битися з Джошуа в його першому бою після дворічної паузи. Це дуже малоймовірно, тому що йому знадобиться як мінімум два бої, щоб повернутися в бойову форму. Це відклало б матч-реванш Джошуа як мінімум до 2020 року. Наближаючись до 45 років в цей момент, чи буде безпечним для Кличка подумати про таку боротьбу?

Ніколи не говори ніколи. Це твердження особливо актуально для боксу, в якому бійці виходять на пенсію, але повертаються в ринг, відчувши запах долара. Але у випадку з Володимиром ситуація інша. Я думаю, що він все ще хоче помститися Джошуа і Фьюрі за свої поразки. Поки ніхто не знає, у що вірити. Єдина людина, яка дійсно щось знає - це Володимир Кличко. Але найбільше божевілля полягає в тому, що всі були б раді заплатити, щоб побачити реванш між ним і Ентоні Джошуа", - пише Кан.