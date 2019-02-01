Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко представив український спортивний портал Mixsport на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Саме Кличко співзасновник цього проекту. Він розповів, що Mixsport корисний для спортивних клубів, федерацій або тренерів.

Користувачі порталу зможуть знайти тренера, який приведе їх до поставленої мети або допоможе їх дитині досягти великих результатів.

Нагадаємо, Красюк сподівається на повернення Кличка в ринг. А раніше повідомлялося, що Віталія Кличка госпіталізували.

Джерело - klitschko-brothers.com.