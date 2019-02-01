Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі

Мій профіль

Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО

Вчора 21:34 1091
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Сьогодні 09:26 503
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Сьогодні 09:12 413
Ястремська — Мугуруса: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 08:04 436
Швед підписав контракт із Селтіком
Вчора 20:51 854
Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми
Вчора 16:37 1414 1
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Вчора 13:02 963
Ротань засудив перехід Ракицького
Вчора 12:09 3126
Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї
Вчора 11:58 1329
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
Вчора 09:47 966
Навколо спорту
Блоги
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:57 1499
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 07:11 2225
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 20:11 1071
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1254
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 713
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 514
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 758
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1248
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:48 1651
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:32 2301
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Футбол Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал 30
11:53 Бокс Гірн прояснив ситуацію з наступним боєм Джошуа 540
11:35 Баскетбол Лейкерс в овертаймі переграв Кліпперс, Філадельфія здолала чемпіона. Результати та відеоогляд матчів НБА 159
11:21 Футбол Данченко перейшов у Єнісей 232
11:10 Футбол Лаціо в серії пенальті вибило Інтер з Кубка Італії. ВІДЕО 241
10:53 Бокс Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі 221
10:37 Теніс Стаховський зупинився у чвертьфіналі турніру в Кемпері у парному розряді 185
10:24 Футбол Тоттенгем відзначився унікальним досягненням 435
10:09 Бокс Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт 319
09:56 Футбол Віда залишиться в Бешикташі 614
09:44 Теніс Ла-Ліга - спонсор Кубка Девіса 208
09:26 Футбол Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії 503
09:12 Футбол Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії 413
08:52 Футбол Худжамов: Росія однозначний агресор 1456
08:31 Футбол Еспаньйол орендував Ферейру. ФОТО 388
08:18 Футбол Екс-тренер Арсенала очолить Рух 573
08:04 Теніс Ястремська — Мугуруса: пряма онлайн-трансляція 436
05:40 Баскетбол Голден Стейт - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 874
05:30 Баскетбол Кліпперс - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 1251
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 14257
31 Січня 2019
23:51 Футбол Екс-форвард Ліверпуля та Тоттенгема повернувся в АПЛ 506
23:34 Футбол Фонсека: Бондаренко вибув, у нас проблема із захиниками 568
23:12 ММА Хабіб стане ведучим реаліті-шоу 502
22:49 Футбол Барселона підписала бразильського захисника 486
22:30 Футбол Рамос анонсував серіал про себе. ВІДЕО 369

Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі

Сьогодні 10:53 221 0
Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко представив український спортивний портал Mixsport на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Саме Кличко співзасновник цього проекту. Він розповів, що Mixsport корисний для спортивних клубів, федерацій або тренерів.

Користувачі порталу зможуть знайти тренера, який приведе їх до поставленої мети або допоможе їх дитині досягти великих результатів.

Нагадаємо, Красюк сподівається на повернення Кличка в ринг. А раніше повідомлялося, що Віталія Кличка госпіталізували.

Джерело - klitschko-brothers.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()