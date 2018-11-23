Ломаченко: Своє ім'я і свою історію ти ніколи не втратиш

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко заявив, що гроші для нього не головне в боксі.

Його слова цитує BoxNation.

"Моя основна мета — бути в історії. Я хочу вписати своє ім'я і прізвище в історію боксу. Якщо ви через 10 років підете в бар, візьмете пиво зі своїми друзями і почнете розмовляти про бокс, ви повинні згадати моє ім'я. Я хочу асоціюватися з боксом, це моя мета. Гроші — це гроші. Завтра ти можеш втратити їх, але своє ім'я і свою історію ти ніколи не втратиш", — сказав Ломаченко.