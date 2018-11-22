Ломаченко: Я з України і цим пишаюся

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зізнався у своїй любові до України.

Його слова цитує Box Nation.

"Я пишаюся тим, що народився в Україні. Я щасливий, коли після поєдинку піднімаю український прапор і показую всім, що я — українець. Я з України і пишаюся цим. Це земля моїх батьків, вони дали мені життя, шанс стати великим спортсменом, атлетом. Ця земля виростила мене", — заявив Ломаченко.