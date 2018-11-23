Українська підтримка на чужині: Дерев'янченко поїде вболівати за Ломаченка. ФОТО

Колишній претендент на пояс IBF у середній вазі Сергій Дерев'янченко відвідає наступний бій Василя Ломаченка.

Про це повідомляє Luckypunch.net у Facebook.

Дерев'янченко підтримає Ломаченко в поєдинку проти Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. На кону зустрічі стоятимуть пояси WBO і WBA в легкій вазі. Таким чином, цей бій стане першим об'єднавчим у кар'єрі українця.

Нагадаємо, Ломаченко зізнався, що пишається бути українцем.

А росіянин виявив бажання боксувати з Ломаченком.

Джерело - Чемпіон.