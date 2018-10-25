Мовчазний двобій двох друзів: Дерев'янченко та Джейкобс провели дуель поглядів.

Український боксер Сергій Дерев'янченко і американець Даніель Джейкобс провели дуель поглядів у рамках фінальної прес-конференції перед боєм за пояс IBF.

Українець і американець тренувалися в одному залі під керівництвом одного тренера Андре Розьє і провели між собою чимало спарингів. Тепер спортсмени зійдуться в рингу, як суперники.

До вашої уваги відео із дуелі поглядів боксерів.

Нагадаємо, бій Дерев'янченка та Джейкобса відбудеться в ніч з 27 на 28 жовтня у Нью-Йорці. Стало відомо, хто в Україні покаже двобій.

Тим часом Дерев'янченко провів останні спаринги.

Джерело - Чемпіон.